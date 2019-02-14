14.02.2019, 12:50

В сенат США внесли новую версию законопроекта ”О защите от агрессии Кремля”. В нем появились санкции за конфликт в Черном море

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rus.delfi.ee
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В сенат США внесли новую версию законопроекта ”О защите от агрессии Кремля”. В нем появились санкции за конфликт в Черном море
Foto: Sergei Malgavko/TASS

Группа американских сенаторов внесла новую версию законопроекта ”О защите от агрессии Кремля”, который впервые был внесен в 2018 году, но не был рассмотрен, пишет "Медуза".

Новая версия предполагает введение санкций против российских банков, которые ”поддерживают усилия России по разрушению демократических институтов в других странах”.

Сенаторы также хотят ввести санкции против неназванных ”24 агентов ФСБ”, причастных к конфликту в Черном море — ”в ответ на задержание 24 украинских моряков”.

Как и в предыдущей версии, в документе, в частности, предлагается ввести санкции против операций с новыми российскими гособлигациями, оценить соответствие РФ определению страны-спонсора терроризма, определить величину активов президента России Владимира Путина и запретить выход США из НАТО без поддержки двух третей сенаторов.

12 февраля стало известно, что США и Евросоюз согласовывают санкции против России из-за конфликта в Черном море. Сообщалось, что их предполагается объявить в течение нескольких недель.

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