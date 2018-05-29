29.05.2018, 17:30

В секторе Газа сообщили об ударе Израиля по военным базам "Хамаса" и перехвате "флотилии раненых"

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NEWSru.com
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Iisrael
фото иллюстративноеFoto: AMIR COHEN, REUTERS

В ответ на утренний обстрел самолеты израильских ВВС атаковали "объект сопротивления" около палестинского лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на "Палестинский информационный центр" организации "Хамас".


В пресс-службе армии Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что "армия действует в секторе Газа". Дополнительные подробности пока не приводятся.

По данным палестинских источников, израильские самолеты нанесли ракетные удары по военно-морской базе "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла "Хамаса". Сообщается также, что израильские ВВС атаковали базу "Арафат" в районе Дир Эль-Балаха.

Ранее сегодня сообщалось, что около 7 утра более двух десятков минометных снарядов были выпущены по южным районам Израиля с территории сектора Газа. Для перехвата ракет была задействована израильская система ПВО "Железный купол". Накануне вечером с территории сектора Газа в сторону Израиля был открыт пулеметный огонь, сообщили в Израиле.

Напомним, новый виток эскалации на границе Израиля и сектора Газа начался в связи с открытием посольства США в Иерусалиме 14 мая. Как сообщалось, в этот день несколько десятков палестинцев погибли и сотни получили ранения в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа. Палестинцы обвинили армию Израиля в применении боевого оружия для подавления мирной акции протеста. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой, так как палестинцы используют взрывные устройства и "коктейли Молотова". В ООН действия Израиля осудили.

26 мая вечером ЦАХАЛ нанес удар по военным целям движения "Хамас" в южной части сектора Газа. 23 мая израильские ВВС нанесли удар по позициям "морской полиции" "Хамаса", а также по нескольким военным объектам. 17 мая Армия обороны Израиля обстреляла объекты "Хамаса" в северной части сектора Газа — военный комплекс и три цели, связанных с производством оружия.

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"Флотилия раненых" попыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа

Военно-морские силы Израиля остановили днем 29 мая продвижение нескольких лодок так называемой флотилии раненых, которая пыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа.

"Палестинский информационный центр" и агентство Safa сообщают, что израильтяне открыли предупредительный огонь и заставили "флотилию" остановиться.

На борту судов "флотилии", по данным палестинских СМИ, находились около 30 человек, в их числе несколько пострадавших во время недавних столкновений на границе в рамках "Марша возвращения", студенты заграничных вузов и онкологические больные, передает NEWSru Israel. Между тем в Израиле подозревают, что под видом студентов и больных во ф

Напомним, Израиль ввел полную транспортную блокаду сектора Газа в начале 2008 года в ответ на регулярные обстрелы своей территории и теракты, осуществляемые палестинскими экстремистами. К этой блокаде присоединился также Египет. Морскую блокаду палестинцы пытаются прорвать с помощью "флотилий" на небольших суднах.

27 мая Минобороны Израиля сообщило о начале возведения нового морского барьера вдоль границы с сектором Газа.

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