В СБУ ответили, выдаст ли Украина пранкера Вольнова России

Объявление в розыск в России украинского пранкера Евгения Вольнова не означает, что Украина может выдать его Российской Федерации. Украина своих граждан не выдает, — сказала "Обозревателю" спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Она пояснила, что вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции Службы безопасности Украины. В то же время спикер подчеркнула: "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти".

В комментарии "Обозревателю" народный депутат Украины от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко сказал: "Россия ведет против нас информационную войну, постоянно занимаясь ложью и провокациями. Однако у нас, к сожалению, нет уголовных дел в отношении их солдат информационной войны. Россия же таким образом показывает, что против каждого, кто будет информационно воевать против нее, будут возбуждаться уголовные дела".

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан сказал "Обозревателю", что Евгений Вольнов имеет все основания просить о предоставлении ему охраны, поскольку в его адрес поступила угроза от высокопоставленного чиновника РФ.

Напомним, ранее в эфире ObozTV Вольнов заявил: россияне, потерявшие родных в пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", расплачиваются за слепую поддержку своих властей, в частности — за поддержку агрессии РФ против Украины. "Во всех сюжетах мелькает человек, который потерял свою жену, сестру и детей — Игорь Востриков. Я сейчас получаю достаточно много звонков от кемеровчан, они говорят — ну как так можно, ведь эти люди никакого отношения к ситуации в Украине не имеют, они ни при чем", — сказал пранкер.

По сообщению пресс-службы Басманного суда России, украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), распространявший ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерово, объявлен в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды.