17.11.2018, 17:10

В Саудовской Аравии женщины протестуют против ношения абайи

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Deutsche Welle
EST
В Саудовской Аравии женщины протестуют против ношения абайи
Foto: Grigoriy Sisoev, RIANovosti

В Саудовской Аравии нарастает протест против обязательного ношения традиционной женской мусульманской одежды. Десятки женщин опубликовали на текущей неделе в соцсетях фотографии, на которых они надели наизнанку черное платье абайя, пишет в субботу, 17 ноября, агентство AFP.

По словам активистки Норы Абдулкарим, акция под хэштегом "абайя наизнанку" направлена против общественного давления, принуждающего женщин носить длинную черную одежду. Еще одна активистка назвала интернет-акцию формой "гражданского протеста".

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, ранее вступивший на престол абсолютной монархии, объявил о начале процесса модернизации страны. В частности, он распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин. С января женщины имеют право посещать футбольные матчи, а в будущем они смогут без согласия мужа основывать фирмы.

Кроме того, наследный принц Мохаммед заявил о смягчении в будущем предписаний по женской одежде и назвал ношение абайи необязательным. В апреле в Эр-Рияде прошла первая в истории страны неделя женской моды.

В соответствии с традициями женщины в Саудовской Аравии носят традиционное длинное платье абайя и никаб.

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