В Саудовской Аравии по подозрению в коррупции арестованы 11 членов королевской семьи

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд накануне вечером, 4 ноября, объявил о начале масштабной борьбы с коррупцией в стране и издал указ о создании соответствующего ведомства — верховного комитета. По данным местной прессы, в рамках начатой кампании уже арестованы 11 членов королевской семьи.

Об указе короля сообщило накануне официальное новостное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency, ссылаясь на заявление Аль Сауда. "Ввиду того, что мы заметили злоупотребление со стороны некоторых слабых душой, которые поставили свои интересы выше общественных, чтобы незаконно накопить деньги, (…) и поскольку мы взяли на себя ответственность довести это дело до конца, исходя из наших обещаний по отношению к родине и гражданам, мы решили (…) сформировать верховный комитет, (…) который будет выявлять правонарушения, преступления, лица и организации, связанные с коррупцией в обществе", — передает издание содержание распоряжения короля.

Антикоррупционный комитет возглавит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Ведомство уполномочено проводить расследования, выдавать ордер на арест, вводить запрет на поездки, раскрывать и замораживать счета, отслеживать средства, активы и предотвращать их перевод любыми лицами и организациями.

Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил, что в рамках начатой борьбы с коррупционерами уже арестовали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров.

Высокопоставленный саудовский чиновник рассказал Reuters, что среди задержанных оказались: принц Альвалид бин Талал, глава компании Kingdom Holding; принц Митеб бин Абдулла, министр национальной гвардии; принц Турки бин Абдулла, бывший губернатор провинции Эр-Рияд; Халид аль-Тувайри, бывший глава Королевского суда; Адель Факейх, министр экономики и планирования; Ибрагим аль-Ассаф, бывший министр финансов; Абдулла аль-Султан, командующий Саудовским флотом; Бакр бин Ладен, председатель группы Saudi Binladin Group; Мохаммед аль-Тобаши, бывший глава протокола в Королевском суде; Амр аль-Даббаг, бывший глава управления инвестициями Саудовской Аравии; Альвалид аль-Ибрагим, владелец телевизионной сети MBC; Халид аль-Мульхайм, бывший генеральный директор Saudi Arabian Airlines; Сауд аль-Давиш, бывший исполнительный директор Saudi Telecom; принц Турки бин Нассер, бывший глава Президиума метеорологии и окружающей среды; принц Фахад бин Абдулла бин Мохаммед аль-Сауд, бывший заместитель министра обороны; Салех Камель, бизнесмен; Мохаммед аль-Амуди, бизнесмен.

Принц Альвалид бин Талал — один из самых богатых людей в мире. По данным The New York Times, эмир является акционером Twitter, Citigroup и 21st Century Fox. Принц вел бизнес с такими "титанами делового мира", как Билл Гейтс, Руперт Мердок и Майкл Блумберг.

Как напоминает РБК, в августе этого года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц аль-Валид. "Принц является крупнейшим акционером Citigroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения", — говорилось в сообщении.