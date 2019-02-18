18.02.2019, 20:57

В Санкт-Петербурге согласовали марш памяти Бориса Немцова

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В Санкт-Петербурге согласовали марш памяти Бориса Немцова
Drew Angerer, AFP / Scanpix

Администрация Санкт-Петербурга согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова на площади у Финляндского вокзала. Митинг состоится 24 февраля в 14:00, сообщают организаторы марша на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Ранее власти отказывали в проведении мероприятия в центре города, пишет "Медуза".

"Решением оргкомитета принято ограничение — не более трех флагов от каждой политической силы. На флаги с государственной символикой Российской Федерации и Санкт-Петербурга ограничений нет", 0 указано на странице мероприятия.

В Москве марш памяти Немцова также согласован — он пройдет 24 февраля в 14:00 от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова.

Политик Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. За убийство были осуждены пятеро выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Заказчик преступления установлен не был.

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