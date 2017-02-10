В Салониках эвакуируют 72 тысячи человек из-за найденной бомбы

В Салониках 12 февраля будет проведена крупнейшая гражданская эвакуация населения в истории страны для проведения работ по обезвреживанию 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны, сообщает Reuters.

Бомба была найдена на глубине 5 м под землей при проведении земляных работ на местной автозаправочной станции. Для того, чтобы никто не пострадал при возможной детонации, из прилегающих районов будет временно перевезено 72 тыс. человек.

Операцию по обезвреживанию бомбы в центре второго по величине города Греции будут проводить военные эксперты. Эвакуация начнется 12 февраля в 6 утра по местному времени (07.00 мск). Автобусы доставят жителей, проживающих в радиусе 2 км от места залегания бомбы, в безопасные районы и разместят в спортзалах, на стадионах и в кафе.

Ранее сообщалось, что в центре Белграда при подготовке участка для строительства многоэтажного комплекса была найдена бомба весом около 500 кг времен Второй мировой войны. Бомба была обнаружена на глубине около девяти метров при рытье котлована. Поскольку транспортировать такое устройство опасно, было решено взорвать его на месте.