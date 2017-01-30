30.01.2017, 08:15

В садовом домике в Баварии найдены тела шестерых подростков

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bbcrussian.com
EST
Berliinis sündmuskohal 20.12.2016
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Баварская полиция обнаружила тела шести тинейджеров в хозяйственной постройке в одном из частных садов общины Арнштайн. Всем погибшим было от 18 до 19 лет.

Причина смерти еще не ясна, однако есть признаки того, что подростки в ходе вечеринки отравились неустановленным веществом.

В полицию обратился отец двоих из погибших — юноши и девушки.

При обыске в сарае обнаружили дровяную печь, однако следователи не знают, имеет ли она отношение к смерти молодых людей.

"На данный момент ничто не указывает на насильственную смерть", — сообщает полицейское управление Армштайна.

По словам отца двоих тинейджеров, компания устроила вечеринку в садовом домике в ночь на воскресенье, однако наутро, когда они не вернулись домой, он начал поиски.

Следственные мероприятия продолжаются.

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