В садовом домике в Баварии найдены тела шестерых подростков

Баварская полиция обнаружила тела шести тинейджеров в хозяйственной постройке в одном из частных садов общины Арнштайн. Всем погибшим было от 18 до 19 лет.

Причина смерти еще не ясна, однако есть признаки того, что подростки в ходе вечеринки отравились неустановленным веществом.

В полицию обратился отец двоих из погибших — юноши и девушки.

При обыске в сарае обнаружили дровяную печь, однако следователи не знают, имеет ли она отношение к смерти молодых людей.

"На данный момент ничто не указывает на насильственную смерть", — сообщает полицейское управление Армштайна.

По словам отца двоих тинейджеров, компания устроила вечеринку в садовом домике в ночь на воскресенье, однако наутро, когда они не вернулись домой, он начал поиски.

Следственные мероприятия продолжаются.