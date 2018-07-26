В русском Forbes отключили свет и поменяли главного редактора

Статьи о Магомедовых нет в августовском номере Forbes, но на момент написания этой новости статья была доступна на сайте журнала. Как сообщил Русской службе Би-би-си сотрудник журнала, вскоре после публикации статьи на сайте в редакции Forbes отключили электричество. Вскоре сотрудники издания написали, что им заблокировали доступ к сайту — весь день редакция не могла публиковать материалы.

В конце марта братья Магомедовы стали фигурантами уголовного дела и были арестованы. Их подозревают в создании преступной группы, мошенничестве и растрате.

"Я могу подтвердить, что действительно ходил в прокуратуру Москвы и подал заявление. Прокуратура — это надзорный орган, она должна разобраться и установить, было ли нарушение законодательства и конкретно закона о СМИ, выявить виновных и провести акт прокурорского реагирования. С этой целью я туда ходил", — рассказал Русской службе Би-би-си и.о. главного редактора журнала Николай Мазурин.

"Я сдал номер со статьей, а вышел он без статьи. Чтобы как-то разобраться в том, что произошло, я хотел бы, чтобы это делал не я, не юристы, а соответствующие компетентные органы", — пояснил он.

"Федотов не хотел, чтобы ее публиковали"



Forbes принадлежит издательскому дому ACMG. Как рассказал Би-би-си источник, знакомый с ситуацией, президент ACMG Александр Федотов не хотел, чтобы статья о Магомедовых была опубликована.

"Федотов не хотел, чтобы ее публиковали. Он давил на Мазурина, чтобы он ее не публиковал. Потом отстал. Потом Мазурин подписал журнал, журнал ушел в типографию, из типографии журнал вышел в таком виде. Оттуда изъяли статью, она занимала 12 полос", — рассказывает собеседник Би-би-си.

Федотов пока не комментирует ситуацию. На звонки Би-би-си он не отвечает.

Статья "Дела семейные" на данный момент дорабатывается, она перенесена из августовского номера Forbes из-за замечаний юридической службы издания, сказал "Ведомостям" представитель издателя журнала. По его словам, публикация может вызвать серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме того, есть и "этическая сторона" вопроса: "практика коллег из Forbes USA свидетельствуют о том, что среди редакций существует единый принцип — не публиковать материалы о подозреваемых или подсудимых, которые потенциально могут повлиять на следствие".

Кому принадлежит Forbes



Российский журнал Forbes входит в структуру издательского дома ACMG, который также издает журналы OK!, L'Officiel и SNC. Президент издательского дома — Александр Федотов — стал владельцем российской версии журнала Forbes осенью 2015 года.

До этого журналом владел немецкий медиахолдинг Axel Springer, но он вынужден был избавиться от активов в России из-за закона, по которому иностранное участие в российских СМИ не может превышать 20%.

Трения после смены владельца



Осенью 2016 года журнал оказался в центре скандала из-за ежегодного рейтинга зарплат российских топ-менеджеров. В нем фигурировал глава ВТБ Андрей Костин, однако, в отличие от остальных глав компаний, его зарплата указана не была.