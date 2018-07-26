26.07.2018, 19:40

В русском Forbes отключили свет и поменяли главного редактора


bbcrussian.com
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Forbes Eesti Tutvustus
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Редакция российского журнала Forbes пожаловалась в прокуратуру Москвы на исчезновение из журнала статьи о бизнесе братьев Магомедовых. После этого редакции заблокировали доступ к собственному сайту, отключили свет, и вечером объявили о назначении нового и.о. главного редактора.

Как сообщила в своем Facebook выпускающий редактор сайта Forbes Екатерина Еременко, вечером 26 июля у издания появился новый главный редактор: исполняющим обязанности главреда Forbes стал Андрей Золотов, который до этого делал издание Forbes Life.

Золотов подтвердил Би-би-си свое назначение. По его словам, руководивший до него журналом Николай Мазурин станет шеф-редактором издания.

Смена главреда влиятельного делового журнала произошла после конфликта, вызванного пропажей текста из журнала.

25 июля редакция получила из типографии августовский номер журнала. В нем не оказалось статьи "Дела семейные" о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых журналистов Сергея Титова и Елены Березанской, рассказали "Ведомостям" сотрудники издания. В ответ редакция подала заявление в прокуратуру.

Статьи о Магомедовых нет в августовском номере Forbes, но на момент написания этой новости статья была доступна на сайте журнала. Как сообщил Русской службе Би-би-си сотрудник журнала, вскоре после публикации статьи на сайте в редакции Forbes отключили электричество. Вскоре сотрудники издания написали, что им заблокировали доступ к сайту — весь день редакция не могла публиковать материалы.

В конце марта братья Магомедовы стали фигурантами уголовного дела и были арестованы. Их подозревают в создании преступной группы, мошенничестве и растрате.

"Я могу подтвердить, что действительно ходил в прокуратуру Москвы и подал заявление. Прокуратура — это надзорный орган, она должна разобраться и установить, было ли нарушение законодательства и конкретно закона о СМИ, выявить виновных и провести акт прокурорского реагирования. С этой целью я туда ходил", — рассказал Русской службе Би-би-си и.о. главного редактора журнала Николай Мазурин.

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"Я сдал номер со статьей, а вышел он без статьи. Чтобы как-то разобраться в том, что произошло, я хотел бы, чтобы это делал не я, не юристы, а соответствующие компетентные органы", — пояснил он.

"Федотов не хотел, чтобы ее публиковали"


Forbes принадлежит издательскому дому ACMG. Как рассказал Би-би-си источник, знакомый с ситуацией, президент ACMG Александр Федотов не хотел, чтобы статья о Магомедовых была опубликована.

"Федотов не хотел, чтобы ее публиковали. Он давил на Мазурина, чтобы он ее не публиковал. Потом отстал. Потом Мазурин подписал журнал, журнал ушел в типографию, из типографии журнал вышел в таком виде. Оттуда изъяли статью, она занимала 12 полос", — рассказывает собеседник Би-би-си.

Федотов пока не комментирует ситуацию. На звонки Би-би-си он не отвечает.

Статья "Дела семейные" на данный момент дорабатывается, она перенесена из августовского номера Forbes из-за замечаний юридической службы издания, сказал "Ведомостям" представитель издателя журнала. По его словам, публикация может вызвать серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме того, есть и "этическая сторона" вопроса: "практика коллег из Forbes USA свидетельствуют о том, что среди редакций существует единый принцип — не публиковать материалы о подозреваемых или подсудимых, которые потенциально могут повлиять на следствие".

Кому принадлежит Forbes


Российский журнал Forbes входит в структуру издательского дома ACMG, который также издает журналы OK!, L'Officiel и SNC. Президент издательского дома — Александр Федотов — стал владельцем российской версии журнала Forbes осенью 2015 года.

До этого журналом владел немецкий медиахолдинг Axel Springer, но он вынужден был избавиться от активов в России из-за закона, по которому иностранное участие в российских СМИ не может превышать 20%.

Трения после смены владельца


Осенью 2016 года журнал оказался в центре скандала из-за ежегодного рейтинга зарплат российских топ-менеджеров. В нем фигурировал глава ВТБ Андрей Костин, однако, в отличие от остальных глав компаний, его зарплата указана не была.

Forbes тогда объяснил это тем, что ВТБ не предоставил необходимые данные. При этом, например, в 2013 году журнал судился с "Роснефтью" из-за публикации оценки зарплаты главы компании Игоря Сечина. Тогда Forbes проиграл суд, но публиковать доходы Сечина продолжил.

Как писали "Ведомости", именно Федотова журналисты российского Forbes заподозрили в попытке скрыть зарплату Костина. Автор рейтинга зарплат, редактор Forbes Елена Березанская подтверждала, что информация о вознаграждении была снята по личному указанию владельца ACMG.

В июне 2018 года был уволен главный редактор Forbes Николай Усков. Он обвинил Федотова в давлении на редакцию, а в ACMG заявили, что Ускову предложили покинуть журнал из-за "неудовлетворенности качеством" его работы, "систематических нарушений трудовой дисциплины", а также из-за нарушения пункта трудового договора "о неконкуренции".

Сейчас Усков судится с бывшим работодателем. Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак называла Федотова одним из спонсоров своей кампании.

Случай с Батуриной


В 2006 году руководство издательского дома Axel Springer Russia решило остановить выпуск журнала с фотографией Елены Батуриной, супруги Юрия Лужкова, который тогда занимал пост мэра Москвы. На обложку журнала была вынесена цитата "Мне гарантирована защита", а в самой статье делался вывод о том, что ее бизнес пользуется поддержкой со стороны столичных властей.

Батурина пригрозила подать на журнал Forbes в суд, обвинив журналистов в том, что ее цитата, вынесенная на обложку издания, приведена некорректно. В свою очередь, главный редактор Максим Кашулинский в знак протеста подал в отставку, а владелец бренда — американское издательство Forbes — потребовал вернуть статью в номер.

В итоге издатели тогда приняли решение не менять содержание номера, оставить в нем статью о Батуриной и выпустить номер в первоначальном виде, а Батурина в 2007 году подала иск и выиграла суд, который обязал журнал выплатить в качестве компенсации 106,5 тысячи рублей.

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