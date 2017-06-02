В рунете продают услуги по переезду в ЕС в качестве беженцев

В последнее время в русскоязычном сегменте интернета стали появляться сайты, рекламирующие услуги, которые должны помочь клиенту получить убежище в одной из европейских стран. Подобные фирмы предлагают подготовку к собеседованию с чиновниками, услуги юристов в суде, а также сбор всех необходимых документов, передает YLE.

Цена на услуги колеблется от двух до десяти тысяч евро. Цена зависит от сложности ситуации, в которой находится клиент, и количества родственников, которых клиент хочет вывезти с собой из страны.

Некоторые из подобных фирм зарегистрированы за рубежом, например, в Лондоне и Торонто, однако они предлагают услуги русскоязычным, проживающим в странах бывшего СССР.

”Мы действуем легально”

Одна из подобных контор — зарегистрированный в Канаде ”Мир Эмиграции”. По телефону дочерней компании, зарегистрированной в Харькове, отвечает директор, представившийся Сергеем Юрьевичем.

По его словам, за время его руководства по меньшей мере две семьи через их фирму уехали в Финляндию. Как заявляет Сергей Юрьевич, обе семьи получили убежище. В целом украинская контора оказала услуги порядка сотне клиентов, большая часть из которых ставила перед собой цель попасть в Германию.

О большом клиентском потоке, таким образом, говорить не приходится. В то же время цены нельзя назвать низкими для постсоветского пространства. В среднем за услуги фирмы придется выложить порядка двух тысяч евро. Юристы фирмы в основном обслуживают русскоязычных клиентов из России и Украины.

Сергей Юрьевич подчеркивает, что фирма не занимается фальсификацией историй клиентов. "Большая часть людей, которые обращаются к нам, имеет проблемы либо с властями, либо с преступниками, которые им угрожают".

Фирмы создают ложную надежду

Доказать, что подобные компании занимаются подделкой необходимых документов, невозможно. В то же время ясно, что они внушают клиентам зачастую ложные надежды на то, что их ждет за границей.

Поиск в интернете выдает несколько фирм, занимающихся подобной деятельностью. Как утверждают на интернет-сайте компании Paterton, ”подача заявления на предоставление убежища — это самый быстрый и простой путь в Европу для тех, кто попадает под критерии Женевской конвенции о беженцах”.

За прошедший год в Финляндии получили решение о предоставлении международной защиты 48 граждан России. Отказ в предоставлении убежища получило 132 россиянина. В прошлом году ни один гражданин Украины не получил убежища в Финляндии, отказ получил 41 человек.

Финской миграционной службе ничего не известно о том, попадали ли в Финляндию русскоязычные просители убежища, которые пользовались услугами подобных контор.