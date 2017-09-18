В Румынии в результате урагана погибли 8 человек

Мощный ураган неожиданно обрушился на западную часть Румынии. Местные власти жалуются, что метеорологи заранее не предупредили об угрозе стихийного бедствия.

На западе Румынии в результате неожиданно сильного урагана в воскресенье, 17 сентября, погибли восемь человек, еще 77 были ранены. Короткий, но мощный ураган обрушился на город Тимишоара и окрестности. Скорость порывов ветра достигала 100 километров в час.

Большинство жертв пострадали под открытым небом: в частности, один человек погиб, когда на него упало дерево, другой — когда его ударило сорванным ветром рекламным щитом.

Синоптики предупреждали лишь о дожде

Мэр Тимишоары Николае Робу пожаловался на то, что синоптики не предупредили об угрозе стихийного бедствия. "Ветер валил деревья, срывал крыши с домов и опрокидывал грузовики. Нарушено водо- и электроснабжение. Нас не предупредили. Синоптики предупреждали лишь о дожде", — сказал он в интервью радиостанции Digi 24.

Представитель метеослужбы в интервью той же радиостанции заявил, что ураган был резкой силы и абсолютно неожиданным. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан констатировала, что все произошло очень быстро.

Из Румынии ураган двинулся в северном направлении к венгерской границе.