В РПЦ заявили о вынужденном разрыве с Константинопольским патриархатом



”Константинопольских патриарх признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом”,— сказал митрополит Иларион.

Он также отметил, что в РПЦ в связи с этим будут вынуждены ”принимать какие-то меры”.

”Мы, конечно, их будем обсуждать на Синоде, я не хотел бы предрешать решения Синода, но мы уже приостановили молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха”,— добавил митрополит.

Ранее сообщалось, что на Украине определили основной язык будущих богослужений.