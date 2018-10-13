13.10.2018, 14:20

В РПЦ заявили о вынужденном разрыве с Константинопольским патриархатом

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Gazeta.ru
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фото иллюстративноеFoto: Scanpix

Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил о том, что Русская православная церковь оказалась вынуждена разорвать единство с Константинопольским патриархатом, передает ”Россия 24”.


”Константинопольских патриарх признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом”,— сказал митрополит Иларион.

Он также отметил, что в РПЦ в связи с этим будут вынуждены ”принимать какие-то меры”.

”Мы, конечно, их будем обсуждать на Синоде, я не хотел бы предрешать решения Синода, но мы уже приостановили молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха”,— добавил митрополит.

Ранее сообщалось, что на Украине определили основной язык будущих богослужений.

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