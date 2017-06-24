В РПЦ выступили за изучение церковнославянского языка в школах

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире ”Вести FM” заявили, что изучение основ церковнославянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России, передает Gazeta.ru.

”Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского [языка] — просто для общего культурного уровня. Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это важная составляющая”, — отметил он.

По словам Волкова, это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодежи.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что церковнославянский язык имеет ”прекрасную поэтику”, которая ”очень замечательная, глубокая, и заслуживающая того, чтобы ее изучать”.

Священник также с сожалением признал, что в России есть люди, которые ”на протяжении многих лет ходят в храм и не удосуживаются узнать, что такое какие-то церковнославянские слова и выражения, которые они слышат”.

Церковнославянский язык в настоящее время является богослужебным языком Русской православной церкви.