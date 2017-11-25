В РПЦ рассказали, как Apple вдохновлялась опытом церкви

Митрополит Волоколамский Иларион связал популярность продукции компании Apple с тем, что она использовала опыт, практикующийся в церкви. Об этом он рассказал в программе ”Церковь и мир” на телеканале ”Россия-24”, передает ”Интерфакс”.

”Когда компьютеры только создавались, а я имел возможность следить за этим процессом практически с самого начала, то компьютер оперировал исключительно с текстом, а потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом ”icon” — иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет”, — сказал митрополит.

По его словам, церковные иконы аналогичным образом являются окном в другой мир.

”Не случайно создатели этой системы воспользовались тем, что церковь знала на протяжении многих веков, не случайно ведь у нас в церкви много икон, и верующие наши дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир”, — отметил Иларион.

Митрополит добавил, что именно с использованием церковного опыта в значительной степени связана популярность продукции компании.