В РПЦ назвали встречу Путина и Трампа ”дорогой в будущее”

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ”дорогой в будущее”, передает РИА ”Новости”.

”Любая попытка наладить диалог, встретиться лицом к лицу, обсудить проблемы, которые до того обсуждались заочно, — это путь в будущее, по которому нужно идти. Очень хорошо, что встреча состоялась и два президента смогли посмотреть друг другу в глаза и услышать друг друга. Ее непосредственный результат мы уже видим — в Сирии достигнуто перемирие. Это очень серьезно, потому ​что поможет спасти жизни людей”, — сказал он.

Митрополит выразил надежду, что встреча лидеров поможет развиться совместным инициативам и станет началом долгосрочного процесса, который позволит двум сторонам лучше слышать и понимать друг друга.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал рабочим Белгородского ГОКа о своих впечатлениях о президенте США Дональде Трампе.