На помощь девочке пришли два врача и медсестра, которые находились в самолете. Командир экипажа запросил экстренную посадку в аэропорту ирландского города Шаннон. Прибывшие к самолету медики госпитализировали девочку, однако спасти ее не удалось.
По информации портала Airlive, ребенка сопровождали три человека — старшие братья и сестры.
В июне текущего года на борту самолета скончался больной лейкозом мальчик, летевший на лечение из Грозного в Москву. Boeing 737 авиакомпании UTair вернулся в аэропорт в столице Чечни.
В апреле ”Боинг 777” авиакомпании Cathay Pacific, следовавший рейсом Лондон — Гонконг, совершил незапланированную посадку в аэропорту Алма-Аты из-за смерти четырехмесячного ребенка. В качестве предварительной причины произошедшего называлась острая сердечная недостаточность.
Летом 2015 года во время рейса Петропавловска-Камчатский — Москва скончалась четырехлетняя девочка. Она летела в столицу на лечение вместе с матерью, в сопровождении врача.