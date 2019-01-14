В Ростовской области при взрыве произошло частичное обрушение дома: один человек погиб

В девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области ранним утром понедельника, 14 января, прогремел взрыв. В результате произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей, сообщается на сайте управления МЧС по региону. Один человек погиб.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Ростовской области разрушил два верхних этажа https://t.co/QseSLe1isF — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) January 14, 2019

Эпицентр взрыва находился в квартире на 9-м этаже, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", — цитирует "Интерфакс" пресс-службу МЧС. Эвакуированы все жильцы дома — 140 человек. Взрыв повредил четыре квартиры — по две на восьмом и девятом этажах.

Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования

Семь человек извлечены из-под завалов, еще двое обнаружены живыми, их в данный момент извлекают. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в пострадавших от взрыва квартирах находились 13 человек. Он также подчеркнул, что произошел взрыв бытового газа.

В оперативном штабе на месте происшествия полагают, что причиной взрыва могла стать неисправность или "ненадлежащая эксплуатация газового оборудования", рассказал собеседник "Интерфакса". Также будет проверена версия о человеческом факторе.