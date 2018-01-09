09.01.2018, 17:30

В российском МИДе назвали ”кощунственным” уравнивание советских и нацистских ветеранов в Латвии

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Gazeta.ru
EST
Maria Zahharova
Maria ZahharovaFoto: Jevgenia Novoženina, Sputnik

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон ”О статусе участника Второй мировой войны”, подписанный президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, является ”кощунственным”. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИДа.

”Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен. Цинично оскорбив память 150 тыс. советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции”, — говорится в сообщении.

В МИДе также призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать оценку действиям латвийских властей.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии уравнял советских и нацистских ветеранов.

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