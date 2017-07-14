В российской Госдуме протекла крыша

Заседание Госдумы пришлось досрочно завершит из-за того, что на депутатов стала капать вода. В здании нижней палаты российского парламента протекла крыша. В это время выступала вице-спикер Ирина Яровая.



В здании Госдумы на Охотном ряду протекла крыша. Об этом в своем "Фейсбуке" сообщила депутат от КПРФ Вера Ганзя. Это произошло во время выступления вице-спикера Ирины Яровой.



"В Госдуме объявлен вынужденный десятиминутный перерыв: протекла крыша. В прямом смысле. С потолка течет. Вот вам и условия работы в Госдуме", — написала депутат.



Выступавшая в это время на пленарном заседании Яровая осудила депутатов, рассматривавших потолок.



"Не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет, ну что я могу сделать. Для депутатов Государственной думы это, наверное, самое увлекательное занятие — поднять голову к потолку и увидеть, что там течет", — сказала Яровая.



Капало в центре потолка, над рядами, где сидит фракция "Единой России", уточнила в беседе с Би-би-си Ганзя. Из-за этого по правилам техники безопасности заседание было закрыто на 20 минут раньше.

Депутаты ЛДПР Ярослав Нилов и Александр Курдюмов опубликовали фото столов парламентариев, накрытых пленкой. "Ничего страшного не произошло. Все спокойно и без паники! Это природа и техника!" — прокомментировал он фотографию.



По мнению депутата Ганзя, условия работы в Госдуме некомфортны.



"На последних рядах духота, на первых рядах дует так, что хондроз — обычное явление. В зале темно, зрение падает просто ударными темпами. Ливень внес коррективы в нашу работу. А когда я первая заговорила об условиях нашей работы, поднялась волна негатива", — написала в своем посте депутат.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее говорил, что парламент нужно переселить в новое здание.



"Мы должны в новое здание переехать, когда последний наш избиратель переедет в новую квартиру, поэтому из этого исходите, — сказал Володин. — А когда вы хотите переехать в новое здание, а у нас избиратели будут в ветхом и аварийном жилье, я думаю, что вас, Владимир Вольфович, не поддержит" (цитата по Интерфаксу).