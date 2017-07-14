14.07.2017, 20:45

В российской Госдуме протекла крыша

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bbcrussian.com
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Vene riigiduuma
Vene riigiduumaFoto: Maxim Shemetov, Reuters/Scanpix

Заседание Госдумы пришлось досрочно завершит из-за того, что на депутатов стала капать вода. В здании нижней палаты российского парламента протекла крыша. В это время выступала вице-спикер Ирина Яровая.


В здании Госдумы на Охотном ряду протекла крыша. Об этом в своем "Фейсбуке" сообщила депутат от КПРФ Вера Ганзя. Это произошло во время выступления вице-спикера Ирины Яровой.


"В Госдуме объявлен вынужденный десятиминутный перерыв: протекла крыша. В прямом смысле. С потолка течет. Вот вам и условия работы в Госдуме", — написала депутат.


Выступавшая в это время на пленарном заседании Яровая осудила депутатов, рассматривавших потолок.


"Не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет, ну что я могу сделать. Для депутатов Государственной думы это, наверное, самое увлекательное занятие — поднять голову к потолку и увидеть, что там течет", — сказала Яровая.


Капало в центре потолка, над рядами, где сидит фракция "Единой России", уточнила в беседе с Би-би-си Ганзя. Из-за этого по правилам техники безопасности заседание было закрыто на 20 минут раньше.

Депутаты ЛДПР Ярослав Нилов и Александр Курдюмов опубликовали фото столов парламентариев, накрытых пленкой. "Ничего страшного не произошло. Все спокойно и без паники! Это природа и техника!" — прокомментировал он фотографию.


По мнению депутата Ганзя, условия работы в Госдуме некомфортны.


"На последних рядах духота, на первых рядах дует так, что хондроз — обычное явление. В зале темно, зрение падает просто ударными темпами. Ливень внес коррективы в нашу работу. А когда я первая заговорила об условиях нашей работы, поднялась волна негатива", — написала в своем посте депутат.


Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее говорил, что парламент нужно переселить в новое здание.


"Мы должны в новое здание переехать, когда последний наш избиратель переедет в новую квартиру, поэтому из этого исходите, — сказал Володин. — А когда вы хотите переехать в новое здание, а у нас избиратели будут в ветхом и аварийном жилье, я думаю, что вас, Владимир Вольфович, не поддержит" (цитата по Интерфаксу).

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