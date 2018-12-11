11.12.2018, 21:55

В России заявили о готовности опубликовать переписку по ”вмешательству” в выборы в США

 (1)
Gazeta.ru
EST
Putin ja Trump
Putin ja TrumpFoto: JORGE SILVA, REUTERS

Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, что российская сторона при согласии США готова обнародовать переписку по теме предполагаемого ”вмешательства” России в американские выборы. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

По его словам, первое соответствующее сообщение по официальным каналам поступило в октябре 2016 года. При этом вся информация была проанализирована российской стороной и передана Вашингтону еще до инаугурации президента США Дональда Трампа.

”В связи с этим мы готовы опубликовать всю имеющуюся переписку в случае, если американская сторона даст на это согласие”, — подчеркнул Мурашов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии