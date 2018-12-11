В России заявили о готовности опубликовать переписку по ”вмешательству” в выборы в США

Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, что российская сторона при согласии США готова обнародовать переписку по теме предполагаемого ”вмешательства” России в американские выборы. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
По его словам, первое соответствующее сообщение по официальным каналам поступило в октябре 2016 года. При этом вся информация была проанализирована российской стороной и передана Вашингтону еще до инаугурации президента СШАДональда Трампа.
”В связи с этим мы готовы опубликовать всю имеющуюся переписку в случае, если американская сторона даст на это согласие”, — подчеркнул Мурашов.