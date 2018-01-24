В России запретили показ фильма ”Смерть Сталина”

25 января в России должен был выйти в прокат фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи ”Смерть Сталина”. За два дня до премьеры министерство культуры отозвало прокатное удостоверение ленты.

Фильм будет направлен на дополнительную юридическую экспертизу, заявил глава Минкультуры Владимир Мединский. В комитете по культуре Госдумы фильм назвали ”пасквилем, провокацией, попыткой убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ у нас идиот, и правители наши дураки”.

Режиссер комедии ”Смерть Сталина” Армандо Ианнуччи заявил, что все равно надеется на прокат картины в России, несмотря на отзыв прокатного удостоверения, пишет Meduza.

”Все русские, которым мы показывали фильм, включая СМИ, сказали, что им понравилось, они его оценили. Про фильм говорят: смешно, но правда. Я уверен, что мы сможем его показать в кино”, — заявил Армандо Ианнуччи.

23 января министерство культуры объявило, что отзывает прокатное удостоверение у «Смерти Сталина», премьера которой была запланирована на 25 января. В ведомстве сослались на пункт правил, в котором говорится, что в прокат нельзя выпускать фильмы, где показана запрещенная в России информация. Конкретная причина отзыва удостоверения не названа.

После этого решения министр Владимир Мединский заявил, что фильм в России воспримут как насмешку «над всем советским прошлым» и, в том числе, над жертвами сталинизма.

Удостоверение было отозвано несмотря на то, что перед его выдачей Минкульт уже проводил проверку картины и никаких нарушений в ней не нашел.