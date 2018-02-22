В России задержали Алексея Навального

Сотрудники полиции РФ задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в твиттере, передает Дождь.

”Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то”, — написал он.

Ранее, 22 февраля, полиция задержала в аэропорту ”Шереметьево” главу штаба Навального Леонида Волкова. Он планировал вылететь в Уфу, где должен был встретиться с местными волонтерами и сторонниками политика.

Ранее Навальный предположил, что его не арестовали после митинга 28 января, потому что планируют сделать это позже, чтобы он был изолирован во время выборов президента России 18 марта.

”Почему? Потому что если посадить меня 28 января, я выйду на свободу 28 февраля. А Путин хочет, чтобы я был изолирован непосредственно перед выборами, а желательно во время выборов. Поэтому предполагаю, что меня посадят с таким расчетом, чтобы я 18 марта провел в камере”, — писал политик.