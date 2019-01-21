В России впервые возбуждено дело о нежелательной организации

В России впервые начато расследование по делу о нежелательной организации. "Впервые возбуждено уголовное дело по новой статье 284.1 УК РФ — осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной. Дело возбуждено в отношении активистов "Открытой России", сегодня проходят обыски в Ростове и Казани", — написал в понедельник, 21 января, в своем канале Telegram глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В Казани и Ростове-на-Дону в понедельник прошли обыски у активистов оппозиционной организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, Эльзы Нисанбековой, Антона Приходько и еще трех активистов. По данным пресс-службы "Открытой России", основанием для обысков стало уголовное дело о работе нежелательной организации, возбужденное в отношении члена федерального совета ОР Анастасии Шевченко.

В последнее время участились случаи давления на "Открытую Россию". 17 января координатора "Открытой России" в Пскове Лию Милушкину и ее мужа, активиста местного штаба политика Алексея Навального Артема Милушкина задержали по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК). По данным новостного портала "Псковская губерния", активистов обвиняют в сбыте амфетамина. Позднее Лия Милушкина была отправлена под домашний арест, а ее супруг остался в СИЗО.