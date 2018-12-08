В России впервые пытаются узаконить право человека на обезболивание

В дискуссии руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер отметила в своем выступлении, что травмункты до сих пор не имеют права использовать сильнодействующие обезболивающие препараты. Также, по ее словам, нет возможности обезболивать людей, которые живут в интернатах для взрослых, передает ТАСС.

"В законе в новом прописано впервые право человека каждого на обезболивание. Вдумайтесь — специально это вписали для того, чтобы никто не терпел сильную боль. Включая все возможные средства, если нужно — сильнодействующие наркотические лекарственные препараты", — сказала министр.

По словам министра, этот законопроект включает комплексный подход. "Это возможность проведения паллиативной помощи в любых условиях — это не только стационар, это дневной стационар, который очень здесь тоже востребован, в амбулаторных условиях, на дому", — сказала Скворцова.

Министр напомнила, в этом году на развитие паллиативной помощи и обеспечение обезболивающими правительство выделило 4,5 млрд рублей.

"Этот законопроект внесен в Государственную думу, и будет в ближайшее время рассматриваться в комитете и вноситься на первое чтение", — сказала она.