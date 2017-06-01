В России впервые прошла защита диссертации по теологии

Декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский защитил первую в России кандидатскую диссертацию по теологии.

До сих пор богословам присуждались степени кандидатов и докторов культурологии, а также философских, исторических, филологических, педагогических, и социологических наук.

Теология была утверждена в качестве научной специальности в России осенью 2015 года.

После этого был сформирован первый диссертационный совет по этой дисциплине. Его возглавил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Всего в совет вошли 23 ученых.

Защита протоиерея Павла Хондзинского, проходившая в общецерковной аспирантуре и докторантуре им. Кирилла и Мефодия, продолжалась около четырех часов.

За присуждение ученой степени Хондзинскому, защищавшему работу "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского", проголосовали 21 из 22 присутствовавших членов диссертационного совета по теологии.

При этом автореферат диссертации получил пять отрицательных и четыре положительных отзыва. Критикам работы протоирея не понравилось то, что он использовал в исследовании метод, основанный "на личностом опыте веры и жизни теолога".

Накануне "Газета.Ru" сообщила, что журналисту издания было отказано в посещении мероприятия, несмотря на то, что оно заявлялось как открытое. В общецерковной аспирантуре объяснили отказ нехваткой мест.