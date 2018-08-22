В России вооружают первые ударные беспилотники



По словам Абрамова, на входящем в состав госконцерна ”Техмаше” начали разрабатывать боевую нагрузку для беспилотных летательных аппаратов. Речь идет как об авиабомбах, так и о средствах ближнего боя.

”В настоящее время в интересах Минобороны России проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских БПЛА нового поколения”, — заявил Абрамов.

Ранее гендиректор концерна ”Техмаш” Владимир Лепин рассказал о разработке на территории России новых образцов противолодочного оружия.