В России вооружают первые ударные беспилотники

Директор кластера ”Вооружение” госкорпорации ”Ростех” Сергей Абрамов рассказал о начале оснащения боеприпасами российских ударных беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает РИА ”Новости”.
По словам Абрамова, на входящем в состав госконцерна ”Техмаше” начали разрабатывать боевую нагрузку для беспилотных летательных аппаратов. Речь идет как об авиабомбах, так и о средствах ближнего боя.
”В настоящее время в интересах Минобороны России проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских БПЛА нового поколения”, — заявил Абрамов.
Ранее гендиректор концерна ”Техмаш” Владимир Лепин рассказал о разработке на территории России новых образцов противолодочного оружия.