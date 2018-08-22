22.08.2018, 21:55

В России вооружают первые ударные беспилотники

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Gazeta.ru
EST
120 mm miinipilduja laskmine Keskpolügoonil
фото иллюстративноеFoto: Siim Lõvi

Директор кластера ”Вооружение” госкорпорации ”Ростех” Сергей Абрамов рассказал о начале оснащения боеприпасами российских ударных беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает РИА ”Новости”.


По словам Абрамова, на входящем в состав госконцерна ”Техмаше” начали разрабатывать боевую нагрузку для беспилотных летательных аппаратов. Речь идет как об авиабомбах, так и о средствах ближнего боя.

”В настоящее время в интересах Минобороны России проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских БПЛА нового поколения”, — заявил Абрамов.

Ранее гендиректор концерна ”Техмаш” Владимир Лепин рассказал о разработке на территории России новых образцов противолодочного оружия.

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