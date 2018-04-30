30.04.2018, 14:01

В России внезапно скончался миллиардер Георгий Генс

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ИТАР-ТАСС
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Küünal
Foto: Eero Vabamägi

Основной акционер группы компаний "Ланит" (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс скоропостижно скончался. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Информацию изданию подтвердил вице-президент, управляющий директор "Ланита" Владимир Грибов.

Уточняется, что Генс умер в понедельник утром на Камчатке, где катался на горных лыжах. Предварительной причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб.

Грибов сообщил "Коммерсанту", что компания готовит заявление по ситуации.

IT-холдинг "Ланит" основан в 1989 году, объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. 100% собственником "Ланит" являлся Георгий Генс.

Журнал Forbes включал Георгия Генса в число 200 богатейших предпринимателей России. Его состояние оценивается в $700 млн.

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