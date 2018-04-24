В России Viber сообщил о проблемах у пользователей из-за блокировки Telegram

В России Viber сообщил, что его пользователи испытывают трудности с функционированием приложения из-за блокировки Telegram.

"Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России. Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране", — говорится в сообщении компании, которое она рассылает во вторник российским пользователям. В нем отмечается, что "это повлияло на Viber и многие другие сервисы".

"В данный момент наша команда работает с информацией, предоставленной тысячами пользователей Viber, чтобы как можно скорее восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России без ущерба их конфиденциальности", — поясняется в сообщении.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру. 17 апреля адвокаты Telegram сообщили, что обжаловали немедленную блокировку мессенджера. Несмотря на все усилия заблокировать мессенджер, Telegram пока остается работоспособным.