В России утвердили новую разновидность въездной визы

Правительство России утвердило новую разновидность визы для въезда в страну — визу в целях получения разрешения на временное проживание. Об этом сообщается на сайте Кабмина, передает Gazeta.ru.

”Категория ”обыкновенная виза” дополнена новой разновидностью — обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России”, — говорится в сообщении.

Такую визу будет выдавать диппредставительство или консульское учреждение при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание.

Отмечается, что такая виза может быть только однократной.

Ранее сообщалось, что все консульства США в России возобновили выдачу виз.