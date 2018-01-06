В России упрощен порядок подачи документов для усыновления детей-сирот

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении порядка подачи заявлений и документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.

Для облегчения процедуры гражданам теперь не надо будет самим собирать ряд документов. В частности, из перечня документов, которые граждане должны самостоятельно предоставить в органы опеки и попечительства, исключены: выписка из домовой книги с места жительства или другой документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счета с места жительства; справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Отмечается, что эти документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Соответствующее постановление было внесено Минобрнауки. По данным министерства, на сентябрь 2017 года в федеральном банке данных числилось 52 тысячи детей-сирот.

Напомним, что с этого года начнут получать социальную пенсию в размере 10 068 рублей дети-подкидыши. Пенсии по потере кормильца для детей-сирот были установлены еще в 1956 году, однако только теперь закон распространили на детей, чьи родители неизвестны.