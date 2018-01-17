В России существенно подорожают европейские вина

Цены на европейские вин в России в ближайшее время вырастут, наибольшим будет рост в сегменте недорогих напитков. Об этом в среду, 17 января, сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли.

В целом речь идет о повышении цен производителей из Европы на 10–35 процентов. Значительнее всего подорожают вина нижнего сегмента — до 700 рублей за бутылку, отметили собеседники агентства.

Европейские производители вина уже начали уведомлять российских импортеров об увеличении отпускных цен. Пересмотр цен происходит из-за прошлогоднего неурожая винограда в Европе. Из-за непогоды значительно сократился сбор урожая.

В декабре 2017 года РБК сообщало о том, что в России могут ввести квоту размером не менее 30 процентов для российских вин в магазинах и ресторанах. Проработать этот вопрос премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу.

По данным Национального союза защиты прав потребителей России, производство вина за первые девять месяцев 2017 года сократилось на 15 процентов.