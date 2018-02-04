В России стали экономить на питании заключенных

Компьютерная программа оптимизировала рацион российских заключенных, и ФСИН удалось сэкономить более миллиарда рублей.

Меры по экономии и компьютерная оптимизация помогли Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сэкономить более 1,2 миллиарда рублей. Об этом в воскресенье, 4 февраля, в интервью "Российской газете" заявил заместитель директора ведомства Валерий Максименко.

"Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе", — заявил Максименко, уточнив, что при разработке нового рациона в ведомстве учили "калорийность каждого продукта питания и экономику его производства".

"Кроме того, был составлен четкий рацион питания, с учетом сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку", — отметил Максименко. По его словам, на питание одного заключенного в день государство тратит 72 рубля.

ФСИН неоднократно упоминался в контексте коррупционных скандалов. Так Замоскворецкий суд Москвы в июне приговорил бывшего директора ведомства Александра Реймера к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Реймер признан виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов. Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 годы.