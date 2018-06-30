В России сочли слова Трампа о Крыме позитивным сигналом в преддверии саммита РФ — США

Заявление президента США Дональда Трампа о Крыме можно расценивать как сигнал для благоприятного проведения российско-американской встречи на высшем уровне в Финляндии, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление президента США Дональда Трампа о возможности признания Крыма — пусть даже короткое: "Посмотрим" — вполне может быть направлено на создание благоприятного фона для будущего российско-американского саммита", — сказал Слуцкий журналистам в субботу.

По словам депутата, следует учитывать, что Трамп был и пока остается заложником внутриполитической ситуации в США, он вынужден идти в фарватере американского мейнстрима.

"Поэтому, с одной стороны, и в этот раз, думаю, не стоит сильно обольщаться, но все же, полагаю, что это заявление можно воспринять и как своеобразный сигнал. И он, прежде всего, свидетельствует о том, что эмоционально Трамп готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США, а его продекларированное желание "поладить с президентом Путиным" не является только лишь фигурой речи", — сказал Слуцкий.

Россия со своей стороны тоже может посмотреть, где и в каких сферах возможна активизация сотрудничества с США, считает глава думского комитета.