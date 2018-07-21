В России собирают подписи под петицией с требованием наказать виновных в зверских пытках заключенных в ярославской колонии

"По словам адвоката Евгений после пыток не мог встать на ноги, ходил под себя кровью. После случившегося адвоката не пускали к своему подзащитному. Тогда она обратилась в правоохранительные органы, но проверка ничего не показала. ФСИН, Следственный комитет, прокуратура не нашла состава преступления. Адвокат обратилась в ЕСПЧ. Европейский суд запросил у России информацию о том, что произошло с Макаровым, - и Россия ответила в том духе, что оснований для возбуждения уголовного дела не усматривается", - говорится в петиции от имени жителей Ярославля.

Ее авторы указывают, что это не единственное происшествие в ярославской ИК-1. В апреле 2017 года Макарова избили вместе с узником "болотного дела" Иваном Непомнящих и Русланом Вахаповым. Заключенные находились в ШИЗО, когда зашел спецназ и подверг их пыткам. При этом в УФСИН тогда факт избиения отрицали.

В начале мая 2017-го в тюремной больнице скончался заключенный ИК-1 Важа Бочоришвили. После этого руководитель колонии Александр Чирва ушел в отпуск,а в скором времени его сменил Владимир Московский. "Сейчас мы узнаем, что в июне 2017 года избивают Евгения Макарова. Ничего не изменилось", - говорится в петиции.

Накануне прокуратура Ярославской области сообщила , что начала проверку по материалам СМИ о жестоком обращении с заключенным в ИК. Следственными органами СКР по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).