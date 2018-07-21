В России собирают подписи под петицией с требованием наказать виновных в зверских пытках заключенных в ярославской колонии

После публикации в интернете 10-минутной видеозаписи, на которой запечатлены пытки сотрудниками ФСИН заключенного ярославской исправительной колонии N1 Евгения Макарова, на ресурсе Сhange.org был начат сбор подписей под петицией к Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ с требованием провести честное расследование и наказать причастных. Число подписавшихся под обращением приближается к 60 тысячам.
Как сообщили правозащитники, на видело запечатлена пытка Евгения Макарова 29 июня 2017 года. Его фамилия не раз звучит на записи. Макаров позже пояснил адвокату, что с 15 июня по 7 июля прошлого года он находился в штрафном изоляторе (ШИЗО) за то, что занимался спортом без майки. 29 июня его вместе с другими заключенными вывели на прогулку, а по возвращении в камеру он увидел, что на полу валяется письмо, присланное ему из дома и хранившееся в Библии. Он спросил у сотрудников ФСИН, нормально ли это, ему ответили, что да, нормально. После чего Макаров бросил "Ну тогда пошли вы...", и ему заявили, что с ним проведут профилактическую беседу.
Так называемая беседа с участием как минимум 10 сотрудников ИК в камуфляжной форме , собственно, и запечатлена на видео, причем запись в какой-то момент обрывается, а пытка - нет. По словам Макарова, он несколько раз терял сознание, но впоследствии был готов назвать имена избивавших его сотрудников ФСИН или узнать их по лицам.