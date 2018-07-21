21.07.2018, 20:30

В России собирают подписи под петицией с требованием наказать виновных в зверских пытках заключенных в ярославской колонии

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rus.delfi.ee
EST
Nurgakivi panek
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

После публикации в интернете 10-минутной видеозаписи, на которой запечатлены пытки сотрудниками ФСИН заключенного ярославской исправительной колонии N1 Евгения Макарова, на ресурсе Сhange.org был начат сбор подписей под петицией к Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ с требованием провести честное расследование и наказать причастных. Число подписавшихся под обращением приближается к 60 тысячам.

Как сообщили правозащитники, на видело запечатлена пытка Евгения Макарова 29 июня 2017 года. Его фамилия не раз звучит на записи. Макаров позже пояснил адвокату, что с 15 июня по 7 июля прошлого года он находился в штрафном изоляторе (ШИЗО) за то, что занимался спортом без майки. 29 июня его вместе с другими заключенными вывели на прогулку, а по возвращении в камеру он увидел, что на полу валяется письмо, присланное ему из дома и хранившееся в Библии. Он спросил у сотрудников ФСИН, нормально ли это, ему ответили, что да, нормально. После чего Макаров бросил "Ну тогда пошли вы...", и ему заявили, что с ним проведут профилактическую беседу.

Так называемая беседа с участием как минимум 10 сотрудников ИК в камуфляжной форме , собственно, и запечатлена на видео, причем запись в какой-то момент обрывается, а пытка - нет. По словам Макарова, он несколько раз терял сознание, но впоследствии был готов назвать имена избивавших его сотрудников ФСИН или узнать их по лицам.

"По словам адвоката Евгений после пыток не мог встать на ноги, ходил под себя кровью. После случившегося адвоката не пускали к своему подзащитному. Тогда она обратилась в правоохранительные органы, но проверка ничего не показала. ФСИН, Следственный комитет, прокуратура не нашла состава преступления. Адвокат обратилась в ЕСПЧ. Европейский суд запросил у России информацию о том, что произошло с Макаровым, - и Россия ответила в том духе, что оснований для возбуждения уголовного дела не усматривается", - говорится в петиции от имени жителей Ярославля.

Ее авторы указывают, что это не единственное происшествие в ярославской ИК-1. В апреле 2017 года Макарова избили вместе с узником "болотного дела" Иваном Непомнящих и Русланом Вахаповым. Заключенные находились в ШИЗО, когда зашел спецназ и подверг их пыткам. При этом в УФСИН тогда факт избиения отрицали.

ТОП

В начале мая 2017-го в тюремной больнице скончался заключенный ИК-1 Важа Бочоришвили. После этого руководитель колонии Александр Чирва ушел в отпуск,а в скором времени его сменил Владимир Московский. "Сейчас мы узнаем, что в июне 2017 года избивают Евгения Макарова. Ничего не изменилось", - говорится в петиции.

Накануне прокуратура Ярославской области сообщила , что начала проверку по материалам СМИ о жестоком обращении с заключенным в ИК. Следственными органами СКР по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

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