В России снова рассылают сообщения о ”минировании”. Раньше в этом подозревали польских хакеров и террористов (но не поймали)

Массовые эвакуации начались 11 сентября 2017 года и за два месяца охватили 75 из 85 субъектов Федерации. В общей сложности было эвакуировано более двух миллионов человек в 186 городах. По данным Генпрокуратуры, за четыре месяца с сентября по декабрь возбудили две тысячи дел о ложном сообщении о теракте (для сравнения: за 11 месяцев 2018 года — 1,2 тысячи). Лидеры по уголовным делам — Петербург и Татарстан. Следователи нашли около 300 подозреваемых. Из двух тысяч дел за эти четыре месяца почти 1300 были закрыты, так как причастных найти не удалось.

Судебная статистика также не показала всплеска осужденных за ”телефонный терроризм”. Представители правоохранительных органов отчитывались (1, 2, 3, 4, 5) только о задержании людей, которые ”минировали” отдельные здания. Сначала источники СМИ говорили, что массовые звонки могли поступать с Украины или от террористов ”Исламского государства”.