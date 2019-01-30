В России сенатор от Карачаево-Черкесии задержан за убийства. Его лишили неприкосновенности и вывели из зала заседаний Совета Федерации

Перед сенаторами выступил генпрокурор Юрий Чайка, также в зале присутствовали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и его заместитель, сообщил ”Интерфакс” со ссылкой на источник. Во время выступления Чайки Арашуков пытался покинуть зал, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила его остаться, сообщает ТАСС. Парламентарии проголосовали за лишение Арашукова неприкосновенности и дали согласие на его арест. После этого ”Единая Россия” приостановила членство Арашукова в партии до выяснения обстоятельств.

Следственный комитет подозревает Арашукова в заказных убийствах активиста черкесского молодежного движения ”Адыге-Хасэ” Аслана Жукова и советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова. Убийства были совершены в 2010 году, когда Арашукову было 24 года. О том, что сенатор связан с ними, ранее на допросах говорили трое фигурантов уголовных дел. Представители Арашукова утверждали, что доказательств его причастности к преступлениям нет. Издание Baza сообщает, не раскрывая источник информации, что Арашукова также подозревают в убийстве еще двух человек — их имена не названы. По данным издания, у сенатора нашли поддельный паспорт, по которому он собирался в ближайшее время вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Официально эта информация не подтверждена.