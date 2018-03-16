В России рок-группа ”Пикник” попала в серьезное ДТП, музыканты госпитализированы

Во Владимирской области известная рок-группа ”Пикник” попала в серьезную аварию, музыканты коллектива госпитализированы. Об этом сообщает ”Зебра-ТВ”.

Инцидент произошел днем в районе Гусь-Хрустального на 50-м километре дороги Владимир-Тума. Микроавтобус Volkswagen с музыкантами столкнулся с кроссовером Honda, в результате чего минивэн вылетел в кювет. Музыканты с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

В пятницу вечером ”Пикник” должен был выступить в Рязани. Туда группа ехала из Владимира.