В России решили немедленно заблокировать Telegram

ФСБ в пятницу полностью поддержала иск Роскомнадзора. "Telegram не представил не только истребуемую информацию о предоставлении ключей для дешифровки сообщений, но и не предоставил сведения о невозможности исполнить указанное требование", — сказала представитель спецслужбы в суде.

Представитель Роскомнадзора в свою очередь заявила, что информация, распространяемая через Telegram, может использоваться террористическими и экстремистскими организациями, посетовав на то, что ФСБ не имеет ключей для дешифровки этой переписки. "Мы понимаем, что такие действия представляют угрозу интересам Российской Федерации и представляют угрозу жизни и здоровью граждан", — заключила она.

Накануне днем основатель Telegram Павел Дуров запретил юристам компании участвовать в рассмотрении иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Такое решение создатель мессенджера принял "дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

Перед этим стало известно, что Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска о блокировке мессенджера.

Роскомнадзор против Telegram

6 апреля Роскомнадзор подал иск к Telegram Messenger Limited Liability Partnership о блокировке мессенджера на основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Поводом для обращения в суд послужило то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

В свою очередь юристы мессенджера заявили, что "позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно".

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ по поводу ключей для дешифровки. Решение ВС РФ в законную силу не вступило, поскольку юристы мессенджера намерены его обжаловать.

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования — в случае отказа ведомство грозило заблокировать доступ к мессенджеру. Этот срок истек 4 апреля.

2 апреля адвокат Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы. В тот же день в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство не получило официального ответа от Telegram на уведомление о необходимости предоставить правоохранительным органам ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Позже глава Роскомнадзора заявил, что не видит смысла в досудебной блокировке Telegram.