В России проходят выборы, многие о них не слышали

В России в воскресенье проходят последние крупные выборы перед президентской кампанией 2018 года. Они могут стать выборами с самой низкой явкой за последние годы из-за отсутствия интриги в регионах и желания властей скрыть интригу в Москве.

10 сентября в России Единый день голосования. Жители 16 регионов выбирают губернаторов — в некоторых областях выборы глав проходят впервые за последние 15 лет, в других регионах выбирают депутатов региональных и местных парламентов. Всего выборы разных уровней идут в 82 регионах России.

Это последние крупные выборы перед президентскими выборами 2018 года. Предыдущие федеральные выборы, депутатов Госдумы, почти не заинтересовали россиян, и явка не дотянула до 50%.

После этого в Кремле озаботились явкой избирателей на предстоящих президентских выборах, и нынешняя кампания должна была стать небольшой репетицией президентских выборов: власти разработали несколько способов привлечения электората на выборы, включая сервис знакомств Mamba, сообщения в интернет-агрегаторах и так далее.

Узнал, кто хотел узнать

Московские власти отнеслись к проблеме явки иначе.

Жители Москвы выбирают депутатов советов муниципальных образований, всего будут распределены более 1500 мандатов.

От муниципальных депутатов зависит выдвижение кандидатов в мэры Москвы. Тому, кто захочет участвовать в выборах главы города в 2018 году, надо будет собрать 110 подписей муниципальных депутатов. Поэтому эти выборы оказались важны как для власти, так и для оппозиции.

После митингов протеста в марте 2017 года на выборах в Москве выдвинулось много молодых независимых кандидатов, многие из них шли как сторонники экс-депутата Дмитрия Гудкова (он хочет пойти на выборы мэра в 2018 году) или от проекта "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Власти Москвы были обеспокоены тем, что на выборах выдвинулось много оппозиционеров, поэтому намеренно не информировали избирателей о выборах, писала газета "Ведомости".

Как правило, при низкой явке активного населения больший вес имеют голоса бюджетников, которые чаще всего голосуют за представителей власти. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в четверг признала провал кампании по информированию избирателей в Москве.

По сообщению корреспондентов Русской службы Би-би-си, на улицах Москвы, на подъездах, в других общественных местах и в СМИ действительно не было традиционных призывов прийти проголосовать за кандидатов. В доме у одного из корреспондентов Би-би-си плакат с информацией о том, где находится избирательный участок, появился в подъезде только ночью накануне дня голосования (раньше он висел уже за неделю до выборов).

На один из участков в московском районе Строгино, по наблюдениям корреспондента Би-би-си, проголосовать на муниципальных выборах с утра пришли преимущественно люди преклонного возраста и работники соцслужб.

Некоторые из них жаловались членам УИК на отсутствие информации о выборах. "Специально, наверное, ничего не рассказывали про эти выборы, плакатов нигде нет, ничего", — посетовала одна из избирательниц.

Также жители Строгина многократно жаловались на отсутствие фотографий кандидатов на информационных плакатах. При этом за три дня до выборов в школе, где находится участковая избирательная комиссия, появились рекламные плакаты Общероссийского народного фронта, возглавляемого Владимиром Путиным, с пометкой 18+ и стенд Генпрокуратуры. Эти плакаты висят на стенах на пути следования избирателей в помещения для голосования.

По действующему закону политическая реклама в школах запрещена.

Далеко не на всех избирательных участках в столице есть хоть какие-то объявления о том, что здесь проходят выборы. Узнать, что голосование идет именно здесь, можно только зайдя внутрь.

Однако председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил в воскресенье, что, по его мнению, информирование было "достаточным". "Об этом голосовании не знают те, кто не хочет о нем знать", — заявил Горбунов в ходе телетрансляции с Центральной избирательной комиссией (цитата по ТАСС).

По его словам, москвичам было разослано 2,5 млн смс-оповещений о выборах, хотя в столице 11 млн жителей. После выборов он обещал выяснить, почему не все смс дошли до адресатов.

К 18:00 явка на выборах депутатов муниципальных образований Москвы составила 12%, сообщил журналистам глава Московского избиркома. Это крайне скромный показатель даже для локальных выборов: для сравнения, на выборах мэра Москвы в 2013 году проголосовали 32% москвичей.

Социальные работники и агитматериалы

По сообщению ассоциации "Голос", которая занимается наблюдением на выборах, Москва стала лидером по числу жалоб на ход голосования.

Кандидат в муниципальные депутаты по Тимирязевскому округу Юлия Галямина рассказала Би-би-си, что некоторых избирателей на участки приводят социальные работники, причем приходят они туда еще и с агитационными материалами "Единой России". Кроме того, на одном из участков округа избирателю выдали заполненный бюллетень — с выставленными галочками за единороссов. "Бюллетень аннулировали, сейчас остальные бюллетени проверяет наш наблюдатель", — сообщила Галямина.

Представитель избиркома, куда, по словам Галяминой, соцработники приводили избирателей, сообщил Би-би-си, что нарушений на участке зафиксировано не было, и агитации за единороссов на участке нет. "Пришла одна бабушка, в кармане принесла брошюрку "Единой России", сказала "вот мне тут выдали, за кого голосовать, а то я не знаю, за кого". Ей сказали, что агитации на участке не должно быть. Ну, бабушка старенькая, извините".

Явка в Тимирязевском районе к 16:00 по московскому времени составляет около 12%, сообщила она.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Москве не получал от горожан жалоб, связанных с проведением выборов муниципальных депутатов в столице, сообщил Горбунов журналистам.

Честность выборов в Москве — чувствительная тема: именно многочисленные сообщения о нарушениях в ходе голосования в Москве в 2011 году спровоцировали массовые митинги протестов против фальсификаций.

Выборы без интриги

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц считает, что по сравнению с периодом 2012-2016, сейчас московские власти вновь стали широко использовать административный ресурс на выборах. В частности, активно работают социальные службы, которые приводят на голосование пенсионеров, на участки вывели бюджетников, а явку мэрия старательно "сушит".

"Не выдержали нервы, вспомнили грязные технологии", — отметил Мельконьянц. Впрочем, по его мнению, масштабных вбросов, вероятно, ждать не стоит.

"Но если такая динамика сохранится, можем вернуться к ситуации декабря 2011 года", — сказал он. Что касается, губернаторских выборов, по словам Мельконьянца, везде явка низкая в отсутствии интриги.

"Люди там идут голосовать не ради того, чтобы выполнить некое социальное действие, а по приколу — выиграть шаурму, айфон 7, машину, квартиру. Эти лотереи унижают избирательную систему и обесценивает результаты выборов. Это сигнал к тому, что выборы перестали быть интересны избирателям", — считает эксперт.

На "Карту нарушений" "Голоса" за день пришло несколько сообщений, что на избирательных участках вместе с выборами проводится розыгрыш призов. После голосования избирателю дают "благодарность" — лотерейный билет и на выходе из участка он участвует в розыгрыше. Выяснилось, что в Свердловской области в рамках фестиваля "Уральские самоцветы" проходит лотерея, и как сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников, она не связана с выборами губернатора региона.

В Барнауле за голосование "по инструкции" (проголосовавшие должны сделать селфи с бюллетенем) предлагали iPhone или шаурму, сообщил "Голос". Во Владивостоке за голосование за определённого кандидата предлагали 500 рублей, в Находке — 1500 рублей.

"Объективно поскольку нет интриги на выборах, возбудить народ было нечем. Поэтому явка ожидается невысокой. Думаю, это будет одна из самых низких явок за новейшую историю России после возвращения региональных выборов", — сказал Би-би-си политолог Олег Бондаренко.