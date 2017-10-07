В России проходят акции сторонников Алексея Навального

В Москве и десятках российских городов в субботу проходят митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального, находящегося под административным арестом. Большинство акций не согласованы властями. Сторонники оппозиционера сообщили о задержаниях накануне акций.

В соцсетях призывы прийти на митинги публикуются с хэштегом #ЗаНавального, а основные требования сводятся к трем пунктам:

Немедленное освобождение Алексея Навального

Создание условий для нормальной политической конкуренции

Допуск на выборы Навального и любых других кандидатов, способных собрать необходимые 300 000 подписей

На странице группы Навального в "ВКонтакте" говорится, что оппозиционеры выйдут на улицы в день, когда президент выходит на пенсию (7 октября — день рождения Владимира Путина, которому исполняется 65 лет), намекая на проект предстоящего увеличения пенсионного возраста государственных служащих до 65 лет.

Сторонники Навального сообщали, что призовут людей на митинги в 80 городах России. Главная акция запланирована в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18.00.

Акция в Москве

Акция в Москве началась в 14 часов, в центр города стянуты полицейские и сотрудники Росгвардии.

Власти отказались санкционировать митинг на Тверской, однако штаб Навального тем не менее призвал москвичей выйти на улицы.

В настоящее время, по оценкам корреспондентов Би-би-си, в районе Пушкинской площади собрались около 800 человек. Среди собравшихся них много молодых людей и несовершеннолетних школьников.

Некоторые участники митинга держат в руках плакаты, скандируют "Мы здесь власть" и "Мы не уйдем". Толпа молодых людей сканирует "Мы хотим гулять!" и "Не мешайте нам!", передает корреспондент Би-би-си. Через час после начала акции участники митинга призвали всех двинуться на прогулку по Тверской улице по направлению к Кремлю. Шествие негромко скандирует "Путин, вор".

Полицейские просят собравшихся "не загромождать тротуары" и "быть взаимовежливыми", призывают участников разойтись и не мешать проходу других граждан.

Корреспондент Би-би-си стал свидетелем одного задержания около Пушкинской площади. "Интерфакс" сообщил, что полицейские в Москве начали задерживать людей.

Обыски и задержания

По оценкам портала "ОВД-инфо", всего в России на акциях и перед ними задержано не менее 40 человек.

За два дня до митингов был арестован руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, задержаны координаторы региональных штабов в нескольких городах. По данным "ОВД-инфо", в субботу были задержаны координаторы и сотрудники штабов Навального в Санкт-Петербурге, Твери и Перми.

В нескольких офисах оппозиционного политика, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, прошли обыски, были изъяты агитационные материалы.

Акции уже прошли в Хабаровске, Улан-Удэ, Чите, Новокузнецке, Иркутске и других городах, они были немногочисленными — на улицы вышли несколько десятков человек.

Сообщается, что в Смоленске координатора арестовали на восемь суток за анонсирование акции. В Самаре, по данным Интерфакса, задержаны четыре участника и организатор акции сторонников Навального, поступают сообщения о задержании восьми человек в Ижевске.