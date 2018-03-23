В России признали бессилие перед США

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков сравнил возможности морских, воздушных и сухопутных сил России и США. Статью эксперта опубликовал ”Военно-промышленный курьер”.



”Так, по авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз (при этом "Кузнецов" по боевому потенциалу соответствует примерно половине американского собрата), по крейсерам — в 6,5 раза, по эсминцам — впятеро, по многоцелевым атомным подводным лодкам — вчетверо”, — пишет эксперт.

По его мнению, ВМФ России превосходит ВМС США в неатомных подводных лодках и кораблях ближней морской зоны (корветах, малых ракетных кораблях и катеров различного назначения). ”Однако превосходство России в этой области с лихвой компенсируется составом флотов союзников США, в частности стран НАТО”, — отмечает Сивков.

”В воздушно-космической сфере дела не лучше. По боевым самолетам (истребители, бомбардировщики, штурмовики) американские ВВС и ВМС почти в четыре раза превосходят российские ВКС и морскую авиацию. При этом последняя уступает американской примерно на два порядка. С учетом самолетов обеспечения общее количественное превосходство авиации США — почти восьмикратное”, — полагает эксперт.

По мнению Сивкова, хотя в России имеются достойные образцы вооружений, например истребитель пятого поколения Су-57, их недостаточно для достижения превосходства над США. Помимо этого, эксперт отметил отставание России от США по численности сухопутных войск, а также принятым на вооружение образцам высокоточного оружия.

”И с этой точки зрения впору не сворачивать военное производство и объем государственного оборонного заказа, а наращивать. Запросы Минобороны в объеме 30 триллионов рублей на новую госпрограмму вооружений представляются весьма скромными”, — резюмировал эксперт.

В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы, а также представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.

В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также, по мнению Сивкова, России следует создать сверхмощные боеголовки, способные ”инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун”.