В России приостановлена деятельность "Свидетелей Иеговы"

Деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" приостановлена, сообщается на сайте министерства юстиции России.



Организация была внесена минюстом в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".



Окончательное решение о дальнейшей работе организации в России должно быть принято Верховным судом 5 апреля.

17 марта минюст направил в Верховный суд иск с требованием признать экстремистской организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретить ее деятельность в стране.



В ведомстве пришли к выводу, что "Свидетели Иеговы", помимо прочего, нарушают нормы закона "О противодействии экстремистской деятельности".



Ранее в России состоялось несколько судебных процессов против общин "Свидетелей Иеговы", которая была зарегистрирована в стране в 1991 году. Как правило, их обвиняют в экстремистской деятельности.



В частности, в декабре 2014 года Верховный суд России признал экстремистским сайт организации, а также три размещенные на нем книги "Чему на самом деле учит библия?", "Приближайся к Иегове" и "Приходи и следуй за мной".



Региональные отделения организации неоднократно привлекались в России к административной ответственности по обвинению в распространении экстремистских материалов.