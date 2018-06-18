18.06.2018, 15:00

В России предлагают облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах

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Lenta.ru
EST
В России предлагают облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах
Foto: Hendrik Osula

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Инициатива направлена в Минфин. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников.

Как отмечает издание, такая мера позволит пополнять бюджет страны на 25 миллиардов рублей в год и сделает конкурентоспособной российскую интернет-торговлю.

Газета добавляет, что сейчас в России не взимается денежный сбор за посылки, стоимость которых за месяц не превышает тысячу евро, а вес — 31 килограмм. Если сумма больше, то размер пошлины составляет 30 процентов, но не менее четырех евро за один килограмм.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) договорились постепенно снижать максимальную сумму: с 2019 года — до 500 евро, с 2020 — до 200. Минфин предлагал установить 500 евро с июля этого года, но не получил одобрения правительства.

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