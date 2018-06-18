18.06.2018, 15:00

В России предлагают облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах

 (28)
Lenta.ru
EST
В России предлагают облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах
Foto: Hendrik Osula

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Инициатива направлена в Минфин. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников.

Как отмечает издание, такая мера позволит пополнять бюджет страны на 25 миллиардов рублей в год и сделает конкурентоспособной российскую интернет-торговлю.

Газета добавляет, что сейчас в России не взимается денежный сбор за посылки, стоимость которых за месяц не превышает тысячу евро, а вес — 31 килограмм. Если сумма больше, то размер пошлины составляет 30 процентов, но не менее четырех евро за один килограмм.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) договорились постепенно снижать максимальную сумму: с 2019 года — до 500 евро, с 2020 — до 200. Минфин предлагал установить 500 евро с июля этого года, но не получил одобрения правительства.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Госсуд смягчил наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку

18.06.2018
Уездный суд в прошлом году приговорил изнасиловавшего девятилетнюю девочку Ардо Реммельгаса к 13 годам тюремного заключения, однако адвокат обжаловал приговор. В итоге Госсуд своим сегодняшним решением уменьшил наказание на четыре года.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

18.06.2018
К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭКСКЛЮЗИВ DELFI С ЧМ-2018: "Мексиканцы пели и кричали всю игру, а мы вместе с ними!"

18.06.2018
Эстонские любители футбола не могли пропустить чемпионат мира в этом году. Один из наших соотечественников посетил матч Германия - Мексика (0:1) в Москве. Специально для Delfi Томас Кирн(в центре) делится впечатлениями от игры и турнира.
Подробнее

В США заметили, что Россия модернизировала бункер для хранения ядерного оружия под Калининградом

18.06.2018
Специалисты из Федерации американских ученых (FAS) намерены в понедельник опубликовать спутниковые снимки, показывающие, что российские военные существенно модернизировали бункер для хранения ядерного оружия близ Калининграда, сообщает британская газета "Гардиан"
Подробнее

В поисках дома в аренду на Иванов день? Смотрите нашу подборку вариантов

18.06.2018
Настала пора выездов на природу и путешествий, корпоративов и “летних дней”, и совсем немного времени осталось до празднования Иванового дня. Для всех тех, кто находится в поиске места и не забронировал его заранее, мы сделали подборку домов, где можно отлично провести выходные дни.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Завершилась вторая Летняя школа журналистики Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге

18.06.2018
С 11 по 15 июня в Таллинне прошла вторая Летняя школа журналистики, организованная Медиацентром Стокгольмской школы экономики в Риге и русским Delfi при поддержке Посольства Швеции в Эстонии. Талантливые молодые люди в возрасте 14-18 лет учились у известных журналистов и преподавателей из Эстонии, Латвии и России, побывали в редакции Delfi и создали свои журналистские материалы.
Подробнее