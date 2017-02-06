В России появился первый осужденный по статье о недоносительстве

Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор за недоносительство, признав астраханца Улугбека Гафурова виновным по уголовной статье 205.6 (несообщение о преступлении террористической направленности), введенной в Уголовный кодекс антитеррористическим пакетом законопроектов, получившим название "пакет Яровой" по имени одного из авторов, депутата Госдумы Ирины Яровой.

Как решил суд, Гафуров "обладал достоверной информацией" о том, что его знакомый, гражданин Киргизии Равшан Акбаров прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов, но не сообщил об этом в правоохранительные органы, рассказала "Интерфаксу" представитель областной прокуратуры Юлия Свитина. За это подсудимый был приговорен к штрафу в 70 тысяч рублей.

Дело было возбуждено по материалам управления ФСБ Астраханской области. В областной прокуратуре отметили, что это первый приговор в России по статье о недоносительстве. Наказание по этой статье — от штрафа до одного года лишения свободы.

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Сам Равшан Акбаров был в декабре 2016 года приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к восьми годам колонии за участие в террористической группировке, сообщили агентству в областном управлении ФСБ. Он был признан виновным по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и части 2 статьи 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

Как сообщает РИА "Новости", суд установил, что Акбаров в 2015 году выехал в Ирак, где добровольно прошел подготовку в Мосуле в террористическом центре террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). По окончании обучения он получил оружие, боеприпасы и вступил в ряды ИГ.

В управлении ФСБ по Астраханской области агентству сообщили, что подсудимый полностью признал вину.

Первое дело за недоносительство было возбуждено в Чечне

Первое дело о недоносительстве возбудили в январе в Чечне на Асхаба Хизриева, который не сообщил о планах знакомого уехать на войну в Сирию.

"По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы", — сообщила 16 января прокуратура республики.

Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию. Хизриеву грозит до года лишения свободы.

"Антитеррористический пакет" законопроектов, предусматривающий введение статьи о недоносительстве, вступил в силу 20 июля 2016 года. Напомним, что соавтор Яровой по этому пакету законопроектов — глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.

За отмену этого пакета было собрано более 100 тысяч россиян, которых в первую очередь возмутило, что закон предписывает операторам связи и "организаторам распространения информации" хранить все данные, переданные пользователями.

Однако экспертная рабочая группа под председательством министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, обязанная рассматривать петиции, 19 января признала отмену закона недопустимой и не нашла в пакете противоречий Конституции. В итоговом документе говорится, что "закон полностью соответствует Конституции Российской Федерации, не нарушает права граждан".